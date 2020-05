Bankräuber nahmen Geiseln

Drei routiniert vorgehende Täter überfielen in der Nacht zum Montag ein McDonald’s-Lokal in Deutsch-Wagram (NÖ). Die Verbrecher hatten den besten Zeitpunkt für den Überfall ausgekundschaftet. Der war eine halbe Stunde nach Mitternacht. Das Lokal war bereits geschlossen und die anwesenden vier Mitarbeiter waren mit dem Aufräumen beschäftigt. Als sie beim Personaleingang den Müll hinausbrachten, stürmten zwei dunkel gekleidete Vermummte das Restaurant und drängten die vier ins Büro, wo sich das Duo beim Tresor bediente und die Wochenendlosung erbeutete. Bewaffnet mit einer Pistole, einem Baseballschläger und einem Messer hielten sie die Mitarbeiter in Schach. Der ganz Spuk war in zwei Minuten vorbei. Vor dem Lokal stand ein dritter Täter Schmiere. Die Überwachungskameras lieferten unscharfe Bilder. Bei der McDonald’s-Zentrale in Wien hält man sich bedeckt. „Wir sind froh, dass kein Mitarbeiter bei dem Überfall verletzt wurde“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Bereits vor rund einem Jahr war die McDonald’s-Filiale in Deutsch-Wagram überfallen worden. Auch von diesen Tätern fehlt bis dato jede Spur.