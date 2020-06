Oberkappel: Nachfolger für Landarzt gesucht

Kommende Woche wird er 65 Jahre alt. Ein Alter, in dem die meisten schon den Ruhestand angetreten haben. Für Munzinger, der vor seinem Medizinstudium bereits in Psychologie und Völkerkunde promoviert und vorher am Max- Planck-Institut München gearbeitet hat, ist die Pension allerdings noch kein Thema „So lange ich kann, werde ich auch arbeiten“, sagt der ursprünglich aus der bayerischen Landeshauptstadt stammende Doktor.

Zumal er sich schwertut, Nachfolger für die Ordination mitsamt einer eigenen Hausapotheke in der Peripherie zu finden. Denn junge Mediziner seien meist nicht an einer Stelle in der Provinz interessiert. „Das ist traurig. Wir befinden uns in einer Umbruchsituation. Die Versorgung wird sich grundlegend ändern“, glaubt der Arzt. Zukünftig werde es nicht mehr in jeder Gemeinde einen eigenen Doktor geben. Bis dato hält er die Versorgung am Land noch für so gut, wenn nicht sogar besser, als in der Stadt. „Da kommt es schon einmal zu Wartezeiten von drei Stunden. Bei uns können hingegen die Patienten gleich mit Medikamenten versorgt werden.“

Seine Gattin Barbara, die in der Ordination mitarbeitet, berichtet über Vorurteile, mit denen der Berufsstand kämpft. „Es heißt immer wieder, das muss ja arg sein. Als Landarzt ist man die ganze Zeit in Bereitschaft.“ Dabei sei das heute nicht mehr der Fall. Denn mehrere Gemeindeärzte teilen sich diese Dienste auf.