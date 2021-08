Explosives Trio als „Nymphen in Not“

Schauspielerin Petra Morzé, und Angelika Hager, KURIER-Leserinnen und Lesern bestens als Polly Adler bekannt, haben für ihre aktuelle Performance einen Neuzugang gefunden: die komödiantische Naturgewalt Ulrike Beimpold.

Thematisch schwimmen die Nymphen in Themen-Gewässern wie Power-Aging, Selbstoptimierung, Botox-Gespenster, neurosengerechter Umgang mit Wutbürgern aller Art, Instagramitis und diese Idiotenbeschäftigung namens Liebe. Anton Tschechow sagte: „Krisen bewältigen kann jeder Idiot. Die wahre Herausforderung ist der Alltag.“ Eine Betriebsanleitung dafür liefert das Trio mit „Nymphen in Not“, einer exzentrischen Lese-Performance im Rahmen des Musiksommers in Bad Schallerbach am 25. 8. im Atrium.