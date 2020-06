NS-Geheimprojekt: Filmemacher von Behörde gestoppt

Das sei allerdings nicht die ganze Wahrheit, meint Andreas Sulzer. Der Linzer Filmemacher beschäftigt sich seit vielen Jahren mit " Bergkristall". Er stöbert in Archiven von Wien bis New York, spricht mit Zeitzeugen und trägt dabei Indizien zusammen, die darauf hindeuten, dass die Nazi-Stollen deutlich größer waren als bisher angenommen.

Unter der Erde hingegen gleicht St. Georgen einem noch nicht gänzlich erforschten Labyrinth. Bekannt ist, dass die Nationalsozialisten ab Ende 1943 gigantische Stollen zur Rüstungsproduktion in die Erde treiben ließen, weil diese hier vor Luftangriffen sicher war. Fast 9000 KZ-Häftlinge kamen bei den Bauarbeiten ums Leben. In den unterirdischen Anlagen mit dem Decknamen " Bergkristall" wurde vor allem das Düsen-Jagdflugzeug "Messerschmitt Me 262" gefertigt.

Auf den ersten Blick ist St. Georgen an der Gusen kein weiter auffälliger Ort. Knapp 4000 Einwohner leben in der Mühlviertler Gemeinde 16 Kilometer östlich von Linz. Es gibt viele Pendler, ein paar Betriebe, ein reges Vereinsleben, einige Wirtshäuser und einen roten Bürgermeister. Im St. Georgen über der Erde gibt es kaum Neues zu entdecken.