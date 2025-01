Nötigung auf Klassenfahrt: 5 Gymnasiasten in Linz vor Gericht

Es ist ein riesiger Rummel am Freitagmorgen am Landesgericht in Linz. Kurz vor Prozessbeginn muss aufgrund des großen Interesses sogar der Verhandlungssaal gewechselt werden. Auch zwei Schulklassen sind anwesend und verfolgen die Verhandlung.

In der ersten Reihe sitzen jene fünf Burschen, alle 16 und 17 Jahre alt, die der Nötigung angeklagt sind. Vier der fünf sind mittlerweile nicht mehr im Linzer Privatgymnasium Aloisianum, einer ist nach wie vor mit dem Opfer in der Klasse.