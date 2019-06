Nichts ist hässlich. Alles ist so, wie es ist

Schönheit für den, der sie sehen will

Es ist ein winziger kleiner graubrauner Falter. „Ma, ist der schiach“ denke ich bei mir, als mich Kasperl ganz scharf anschaut. „Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst“, meint er, und ich fühle mich ertappt. Und ich erinnere mich, was unsere Omama immer zu uns sagt. Es gibt nichts Hässliches, alles ist so, wie es ist. Es gibt überall eine Schönheit für den, der sie sehen will. Ja das stimmt, alles und jeder ist auf seine Art wunderschön. Auch die Tante Agathe.

Linzer Puppentheater

Die Geschichte „Kasperl und der Schmi-Schma-Schmetterling“ könnt ihr im Juni bei uns im Linzer Puppentheater sehen. Die nächsten Vorstellungen sind am 12., 14., 15. und 16. Juni um jeweils 15 Uhr. Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel) 4020 Linz, Langgasse 13 Tel. 0664 8973060 www.puppentheater.at

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.