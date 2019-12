„Nicht durchgehend über die Stränge schlagen“

Übrigens, die Anfragen an das Ernährungsliebe-Team steigen im Jänner und Februar deutlich an. Ob es an den guten Neujahrsvorsätzen oder dem zusätzlichen Hüftgold nach einer exzessiven Adventzeit liegt – da mag sich Julia Plöchl nicht festlegen.

Fest steht nur, „dass viele sagen, vor Weihnachten fange ich gleich gar nicht mehr an mit der gesunden Ernährung oder mit dem Kampf gegen die Kilos. Und auch das ist okay so.“ Das Jahr verlaufe eben in Zyklen, mal sei Zeit für mehr Genuss, mal Zeit für Bewusstsein und Achtsamkeit. „Wichtig ist es einfach nur, dass es nicht immer in die falsche Richtung geht, sondern dass sich diese Zyklen die Waage halten.“

www.ernaehrungsliebe.at