„Nicht berieseln, lieber inspirieren“

Nur zuschauen geht natürlich auch, „aber wir machen kein Museumsfernsehen, sondern wollen ein Erlebnis schaffen.“ So bringt Gerfried Stocker, Leiter des Ars Electronica Centers in Linz, die neue Schiene „Home Delivery“ auf den Punkt. Denn das Haus bleibt vorerst geschlossen. Den Auftakt machten am Freitag Dennis Russell Davies und Maki Namekawa mit einem vierhändigen Live-Klavierkonzert von Maurice Ravel, inklusive Echtzeit-Visuals.