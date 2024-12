Neues Hundehaltegesetz in OÖ: Erste Entscheidung gefallen

Seit 1. Dezember gilt das neue Hundehaltegesetz, in dem einige Absätze verschärft wurden. Anlass war unter anderem jener tragische Vorfall in Naarn im Bezirk Perg vergangenes Jahr. Eine Joggerin war von einem American Staffordshire Terrier zu Tode gebissen worden.

Gegen diesen Bescheid erhob die Hundehalterin Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und brachte unter anderem vor, dass die Reaktion des Opfers dazu beigetragen habe, dass der Hund aggressiv geworden sei. Die Frau gab an, dass die Verletzungen „selbst verschuldet“ seien; der Bescheid sei ersatzlos aufzuheben.

Weiters sieht das Gesetz vor, dass auffällige Hunde an öffentlichen Orten an der Leine und mit Maulkorb geführt werden müssen. Die Hundehalterin muss also den Hund stets - und somit auch im eigenen Haus oder Garten - so verwahren, dass es zu keinen Gefährdungen oder gar Verletzungen kommt. Ob dies durch ein Wegsperren des Hundes erfolgt oder ein Anbinden oder durch Verwendung eines Maulkorbes, kann der Hundehalterin überlassen bleiben.

Die Entscheidung wurde gestern zugestellt, nun hat die Frau sechs Wochen Zeit, dagegen zu berufen. Seitens des Gerichts heißt es, dass in Zukunft mehr dieser strengeren Urteile in Bezug auf auffällige Hunde zu erwarten sind.