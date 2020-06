Neuer Mühlstein um Hals des alten Kardinals

Der erste, kleine Mühlstein, ist vor wenigen Wochen verschwunden. Den zweiten Mühlstein zu verschleppen, wird schwieriger werden. Er wiegt 150 Kilogramm und wurde am Donnerstag von der "Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt" an die Kirchenmauer von Hohenzell im Innviertel gelehnt.

Das Besondere an dem Stein: Aus ihm ragt ein Bildnis des verstorbenen Kardinals Hans Hermann Groër. Damit geht der Kampf der Aktivisten der Plattform gegen die katholische Kirche weiter. Groër war Mitte der 1990er-Jahre von mehreren ehemaligen Schülern des Knabenseminars Hollabrunn des sexuellen Missbrauchs bezichtigt worden. Er trat kurz darauf als Leiter der Bischofskonferenz zurück. Gerichtlich geklärt wurden die Vorwürfe nie. Die katholische Kirche hat sich stets eher halbherzig zu er Causa geäußert.

Über dem Mühlstein befindet sich ein Relief an der Kirchenmauer, das Groër gewidmet ist. Es ist dort 1989 angebracht worden. An diesem Ort soll der damalige Kardinal für ungeborenes Leben gebetet haben, wie an einer Zusatztafel angemerkt wird. Am Denkmal steht auch zu lesen: "Wer aber eines von diesen Kleinen..." Sepp Rothwangl von der Plattform vervollständigt das Zitat aus dem Matthäus-Evangelium: "...die an mich glauben, zum Bösen verführt, dem wäre nütze, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versinken würde." Diesen Mühlstein "haben wir dem pädokriminellen Kardinal umgehängt", sagt Rothwangl.