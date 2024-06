Ebenfalls 33 ist Seifriedsberger vom SC Waldzell. Nach mehreren Verletzungen lief sie wieder zu Bestform auf. Auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem Premierensieg im Weltcup gewann sie im Februar in Willingen und schloss in der Gesamtwertung auf Rang fünf ab. „Ich habe vermutlich einige überrascht, inklusive mich selbst.“

Die beiden Oberösterreicher bilanzieren die abgelaufene Saison positiv. „Sehr zufrieden“, sei er, sagt der 33-jährige Hayböck vom UVB Hinzenbach. Nach Operation machte der Rücken keine Probleme mehr, landete er regelmäßig unter den TopTen. „Fast nur“, betont er. Am Ende belegte er im Weltcup den sechsten Platz.

Nordische überzeugen

Hayböck und Seifriedsberger gehören dem nordischen ÖSV-Team an, das im vergangenen Winter den erfolgsverwöhnten Alpinen die Show gestohlen hat. „Wir haben gewonnen, was es zu gewinnen gilt“, ist Präsidentin Roswitha Stadlober stolz auf ihre Überflieger. Mit einigen von ihnen hat sie dieser Tage den Sportbekleidungshersteller Löffler in Ried im Innkreis besucht. Anlass dazu war ein kleines Jubiläum: Das Unternehmen stattet den Skiverband seit bereits 45 Jahren mit komplettem Sortiment – von der Unterwäsche bis zur Wettkampfbekleidung – aus.

1,1 Millionen Bekleidungsstücke

Beim Rundgang stellt Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter den weitgehend voll automatisierten Betrieb anhand eindrucksvoller Zahlen vor: Von 26 Rundstrickmaschinen à 8.000 Nadeln werden in der Minute drei Millionen Maschen gefertigt, pro Woche Stoff im Ausmaß von zweieinhalb Fußballfeldern genäht und 1,1 Millionen Bekleidungsstücke gefertigt.

Recycling

Ein jedes besteht aus zehn bis 15 Teilen. Zurzeit wird daran gearbeitet, alle Produktreste zu recyceln. Im Geschäftsjahr 2023/’24 hat Löffler mit 180 Mitarbeiter in Ried und weiteren 100 in Bulgarien einen Umsatz von 27,7 Millionen Euro erwirtschaftet. „Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnten wir positiv abschließen.“