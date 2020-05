Netter Tischler war ein Betrüger

Später sei P. noch zwei Mal mit einem Helfer vorbeigekommen, der kein Deutsch verstand. "Er hat von den Stufen Schablonen angefertigt und einen Musterboden mitgebracht." Danach haben sie P. nie wieder gesehen."

Der Fertigstellungstermin sei von ihm per SMS mehrfach verschoben worden. "Einmal war er krank, ein anderes Mal nicht im Land." Als P. im Jänner 2015 wieder einen Termin platzen ließ, forderte S. die Anzahlung zurück. Eine Woche darauf leitete sie rechtliche Schritte ein und erstattete auch eine Betrugsanzeige. "Bei der Polizei hat man seinen Namen aber schon gekannt." Schon 2009 soll P. auf ähnliche Weise in Wels in Erscheinung getreten sein, 2012 auch in Linz. Diesbezüglich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den einschlägig vorbestraften Mann.

Im Fall S. konnte der Polizeiakt noch nicht geschlossen werden, weil P.s Aufenthaltsort unbekannt ist. "Er hat Adressen angegeben, die es nicht gibt." S. will die Hoffnung aber nicht aufgeben, ihr Geld vielleicht doch noch einmal wiederzusehen: "Ich hab’ nach dem Hausbau ein ganzes Jahr gespart, das hab’ ich mir alles echt hart verdient."