„Wir sind ein sehr respektables Grüppchen geworden“

Anstatt sich, wie für Parteien üblich, in Bezirks- und Ortsgruppen zu organisieren, bilden die Neos sogenannte „Regionalteams“. Bisher gibt es neun derartige Teams in Linz, Wels, Steyr, Grieskirchen, Perg, Ried, Gmunden, Mondsee und Ottnang. Diese Teams würden überall dort gegründet, wo sich Leute engagieren und sollen in der Folge „Ableger“ bilden.

Aktuell fokussiert sich die Partei auf den EU-Wahlkampf im Mai. Von den Neos OÖ gehen dabei Thomas Puxkandl und Stefan Schobesberger an den Start.