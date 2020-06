Lockvogel entlarvt Neffentrick-Betrüger

Dank eines Lockvogels ist es Fahndern des Landeskriminalamts OÖ gelungen, einen mutmaßlichen Neffentrick-Betrüger zu überlisten und festzunehmen. Der Verdächtige – ein 19-jähriger Pole – sitzt in der Justizanstalt Linz in U-Haft. Die Suche nach den Hintermännern läuft noch.

Am 13. Oktober waren ein 74-jähriger Pensionist und dessen 75-jährige Lebensgefährtin in Linz-Urfahr von einem angeblichen Neffen angerufen worden. Dieser behauptete, in einer Notlage zu stecken und für einen Wohnungskauf dringend 24.000 Euro zu benötigen. Das betagte Paar hat zwar einen Neffen in Australien, fiel aber nicht auf den Betrüger herein, sondern alarmierte sofort die Polizei. Den Anrufer ließen sie in dem Glauben, keinerlei Argwohn geschöpft zu haben.

Unter Anleitung der Ermittler spielte der 74-jährige Rentner dem Anrufer vor, die gewünschte Summe bei der Bank abzuheben und in bar an jenen Mittelsmann zu übergeben, der von dem "Neffen" als Abholer des Geldes angekündigt wurde.

Im Lauf des Tages erhielt der 74-Jährige mehrmals neue telefonische Anweisungen. Ähnlich einer Schnitzeljagd wurde er durch Linz gelotst. Schließlich musste er das Paket mit den 24.000 Euro einem Taxifahrer übergeben, der es zu dem Mittelsmann bringen sollte. Der Taxler war dafür zufällig ausgewählt worden, er hatte mit dem Betrug nichts zu tun.