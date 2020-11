Nebelschwaden, Duft- und Hochnebel überall

Ich hätt’ mich ja gerne niedergesetzt, am besten auf eine Bank, aber da war nur eine Nebelbank. Ich habe mich wieder irgendwie hochgerappelt und beschlossen, wieder zurückzulaufen, ein bisserl langsamer halt. Die Nebeldecke hat sich allmählich aufgelöst und ich bin nur mehr hie und da einer Nebelschwade begegnet. Irgendwie hat sich die ganze Nebelsuppe oben vertschüsst, als Hochnebel sozusagen, endlich konnte ich wieder etwas sehen. Das Erste, was ich gesehen hab’, war ..... eine Nebelkrähe. Nein! So viel Nebel auf einmal, das war mir einfach zu viel. Ich war froh, als ich daheim angekommen, dass ich das ganze nebulose Zeugs hinter mir lassen konnte.

Omama und die Duftlampe

Daheim hat es wunderbar geduftet. Aber dieser Duft war neu für mich. Es war nicht der Geruch nach Keksen oder Kuchen, es war irgendwie ganz anders als sonst. Omama hat bemerkt, dass ich überrascht war, und hat nur gemeint:„Na, was sagst zu diesem Duft?“ Es roch sehr gut, aber was war das für ein Geruch? „Der kommt von meinem neuen Diffuser.“ Bitte was? „Ich hab eine Nebel-Duftlampe!“, hat Omama stolz erklärt. Irgendwie fühl’ ich mich jetzt ein bissl benebelt.