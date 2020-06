Nazi-Stollen: Wahrheit soll ans Tageslicht

Bei einem Infoabend Mittwochabend präsentierte der Filmemacher Fotos, die kurz nach Kriegsende aufgenommen wurden. Darauf sind unter demStollen "Bergkristall" die Eingänge zu zwei weiteren Anlagen zu sehen. Bisher gingen Historiker von nur einer Röhre aus. "Die Anlage hatte wahrscheinlich sogar fünf Etagen", meintSulzer. Durch ein Pumpsystem hätte es keine Probleme mit dem Grundwasser gegeben.

Dafür, dass die SS unter der Führung von General Hans Kammler in den Stollen nicht nur Düsenflugzeuge herstellen ließ, gibt es weitere Indizien. So kamen am Bahnhof von St. Georgen kurz vor Kriegsende hunderte Waggons mit angeblich brisanter Ladung an. Wohin sie verschwand, ist unbekannt. Außerdem ist der Name "Bergkristall" eng verknüpft mit beinahe allen namhaften NS-Rüstungsbetrieben. Auch Uran und andere gefährliche Stoffe könnten ihren Weg in die Mühlviertler Stollen gefunden haben und noch heute dort gelagert sein.