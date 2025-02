Im Dunstkreis der "Bandidos": Die Geschichte eines Nazis?

"Schwarze Sonne" vor dem Haus, Nazi-Chats, NS-Devotionalien. Von letzteren hat er so viele gebunkert, um ein eigenes NS-Museum zu etablieren. "Hitler-Wein", "Deutsche Kernseife" und NS-Devotionalien, mit Hakenkreuzen übersät, Hakenkreuzfahnen.

Das hat die Hausdurchsuchung am 26. Juni 2023 im Elternhaus in Zwettl und an mehreren anderen Orten, an denen der Mann auch Bordelle betrieben haben soll, zutage gebracht.