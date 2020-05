Landesrat sagt Nein zu Ski-Tunnel

Im Wanderoutfit ließ sich Andreas Schieder am Freitag am idyllischen Schafferteich in Vorderstoder fotografieren. Der Wiener und Chef des SPÖ-Parlamentsklubs war in seiner Funktion als Naturfreunde-Vorsitzender in die Pyhrn-Priel gereist, um dem Protest seiner oberösterreichischen Genossen zusätzliches mediales Gewicht zu verleihen.

Wie berichtet, hat sich in den vergangenen Monaten eine umtriebige Allianz gegen die geplante Verbindung der Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm formiert. Alpenverein (AV), WWF, Naturfreunde, Umweltdachverband (UwD), Naturschutzbund und Aktivisten aus der Region warnen vor Naturzerstörung durch den Bau von neuen Skipisten, Beschneiungsteichen, Gondelbahnen und Parkplätzen.

Zankapfel schlechthin ist ein 4,5 Kilometer langer Tubbel für eine Standseilbahn mitten durch das Karstmassiv des Warscheneck (2388 Meter). Diese "Ski-U-Bahn" lehnt auch Naturschutz-Landesrat Manfred Haimbuchner ( FPÖ) im KURIER-Gespräch ab: "Ich halte das für eine ökonomische und ökologische Unsinnigkeit. Auch die Katastrophe in Kaprun sollte man nicht vergessen."