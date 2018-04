Naturnahe Gärten fördern das Leben von Kleintieren

Er rät davon ab, Pflanzengifte im eignen Garten zu verwenden. Oft seien sie zwar als bienenfreundlich gekennzeichnet. Darauf könne man sich aber nicht immer verlassen. Besser sei es, generell alle synthetischen Pestizide zu vermeiden. „Ideal wäre es ohnehin, den Garten so zu gestalten und zu pflegen, dass ich gar nicht in die Situation komme, überlegen zu müssen, was zu tun wäre.“

Wenn ein Düngemittel notwendig wird, zum Beispiel im Gemüsegarten, sollte man laut Kumpfmüller Dünger durch eigenen Kompost in den Garten bringen. „Dort leben viele Kleintiere wie Tausendfüßler, Blindschleichen oder Kröten.“ Die Pflanzen bleiben laut dem Landschaftsplaner durch die Kompostwirtschaft gesund und robust.

„Im Übrigen hat die Natur einen anderen Ordnungsbegriff als wir Menschen.“ Zum Beispiel sollte man laut Kumpfmüller über den Winter teils die Pflanzen stehen lassen, damit die Tiere für Larven Platz haben. „Es ist auch sinnvoll, Hecken möglichst frei wachsen und blühen zu lassen.“

Meier meint, man soll das Laub im Herbst nicht komplett wegräumen, sondern nur am Rasen.“ Man könne es unter Sträucher legen. Dort diene es als Frostschutz und als Schutz für Tiere.

Kumpfmüller ergänzt: „Es wird alles von selbst wieder abgebaut. Die Herausforderung besteht darin, die Kreisläufe der Natur zu erkennen und gezielt einzusetzen.“ Letztendlich müsse jeder für sich selbst beantworten, wo man wirklich einen Rasen braucht, wie oft man ihn mähen muss und wo es Bereiche gibt, wo man eine Blumenwiese stehen lassen könne. Wenn statt Rasenflächen zukünftig eine Blumenwiese wachsen soll, hebt man laut Kumpfmüller zuerst den Rasen ab, kompostiert ihn und säht eine Samenmischung heimischer Pflanzen.