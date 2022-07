Natürliche Hilfsmittel schützen vor Blattläusen

Im Ursprung sind alle Insekten Nützlinge im natürlichen Gleichgewicht. Übermäßige Blattlausvorkommen sind Zeichen vom Fehlen der Fressfeinde wie Marienkäfer, Florfliegenlarven oder Vögeln, die durch Pestizide und Herbizide zuhauf vernichtet werden.

800 Arten von Blattläusen

In unseren Breiten gibt es ca. 800 Blattlausarten. Sie lieben grüne Farben. Rotblättriger Salat wird daher weniger befallen. Durch zu hohe Stickstoffdüngergaben wird Pflanzengewebe weicher, was den Läusen die Saugarbeit wesentlich erleichtert. Ob im Gartenbeet oder dem Balkongarten: Naturbelassene Hilfsmittel schützen junge Pflänzchen. Mischkulturen verhelfen nicht nur zu besserem Ernteertrag, die Pflanzen fördern sich gegenseitig im Wachstum und schützen durch die Vielfalt vor starkem Befall. Zwiebeln zwischen Karottenreihen gesteckt, halten Möhrenfliegen fern. Zwischen die Pflanzungen platzierte Blattlausvertreiber wie Lavendel, Thymian, Rosmarin, Ysop, Salbei und Bohnenkraut sind auch Hingucker in jedem Beet. Wenn man bei der Gemüsegartenpflanzung auch die übliche Windrichtung beachtet, können Läuse weniger leicht auf andere Pflanzen vertragen werden.