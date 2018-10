Nächstes Ziel sind 70 Meter: „Sind schon ziemlich weit“

Er nahm den Burschen unter seine Fittiche, unter zwei Bedingungen: Lukas müsse alles vergessen, was er sich bisher angeeignet hatte; und er müsse dreimal in der Woche zum Training kommen. Der junge Mann mit den hochgesteckten Zielen versprach beides und hielt sich konsequent daran. „Bis heute hat der Luki kein einziges Training verpasst“, sagt Schopf. Und so begann ein Erfolgskapitel österreichischer Leichtathletikgeschichte, das längst nicht zu Ende geschrieben ist. Weißhaidinger eroberte heuer bei der Europameisterschaft in Berlin im Diskuswerfen die Bronzemedaille und ist in der Weltspitze angekommen.

Josef Schopf hatte während seiner Gymnasialzeit in Wien die Leichtathletik für sich entdeckt. Zurück im Innviertel, engagierte er sich im örtlichen Turnverein. Er knüpfte Kontakte nach Sachsen, holte sich dort fachlichen Rat, bildete sich weiter und absolvierte die deutsche Trainerausbildung. „Aber ohne praktische Erfahrung nützt dir die ganze Theorie nichts“, ist er überzeugt. „Der Lukas hat sich in den Wurfdisziplinen extrem schnell entwickelt“, erzählt Schöpf von den Anfängen und hat die exakten Daten dazu parat. Von 15,96 Metern mit der 4-Kilo-Kugel 2006 über 17,76 Meter im Jahr darauf bis 20,35 Meter mit der 5-Kilo-Kugel 2009 – und immer so weiter.