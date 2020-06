Nächste Runde im Privat-Clinch

Mehr als zwei Jahre dauert Grubers privater Rechtsstreit gegen die VP-Politikerin schon an. „Die Frau wirft ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale. Es ist schade, dass man sich mit ihr nicht zusammensetzen kann, um einen Konsens zu finden.“

Wie berichtet, wollen die „Eiserne Lady“ und ihre Familie verhindern, dass ihr Nachbar in der Römerstraße in Attnang-Puchheim zwei Mal pro Woche in seinem Betrieb schlachtet. „Dabei handelt es sich jeweils nur um vier Stunden und insgesamt nicht mehr als 30 Schweine.“

Die Familie Fekter befürchtet unzumutbare Lärm- und Geruchsbelästigungen. Dass Gruber zugesichert hatte, 70.000 Euro in eine Filteranlage und in den Lärmschutz zu investieren, ließ ihre Bedenken nicht schwinden. „Ich versteh’ das nicht, mein Vorgänger hat auch geschlachtet und damit kein Problem gehabt“, betont der Unternehmer. Schlachtungen gehörten zum Handwerk eines Fleischers dazu. „Ich will den Kunden die beste Fleischqualität anbieten. Doch das kann ich nur, wenn ich selbst sehe, dass die Tiere während des Schlachtens keinem Stress ausgesetzt sind.“