Sie ist das härteste, längste und abenteuerlichste Mountainbike-Rennen der Welt - die Crocodile Trophy. Wer nur einmal kurz einen Blick auf die Homepage (www-crocodile-trophy.com) wirft, sieht sofort, was auf die Teilnehmer zukommt.

Einer, der den extremen Radlbewerb durchs australische Outback bestens kennt, ist der Bad Ischler Biker Valentin Zeller: "Die Anstrengung ist enorm, dir wird dort alles abverlangt."



Schöne Aussichten für Josef Benetseder aus Weibern, der heuer erstmals bei der berühmt berüchtigten Crocodile Trophy mitmacht - gemeinsam mit seinem Freund Christoph Sokoll. Die beiden Top-Straßenfahrer starten in der Zweierwertung für das Team Eybl. "Es ist eines der letzten großen Abenteuer, davor darf man sich einfach nicht drücken", so Benetseder, der riesengroßen Respekt vor diesem Härtetest hat. "Weil ich halt ein Nackerpatzerl auf dem Mountainbike bin. Da hab' ich schon ein bisserl Bauchweh."



Am Dienstagabend ging's für das Duo von Wien aus über Dubai nach Australien. Der Startschuss zur 17. Crocodile Trophy erfolgt am 18. Oktober in Cairns, direkt vor dem berühmten Great Barrier Reef.



Zehn Tage und 1250 Kilometer später werden Benetseder und Sokoll in Cook Town das Ziel erreichen. Vielleicht - denn zwischen dem Taucherparadies und der historischen Stadt im Nordosten Australiens wartet Radsport pur auf den Radler aus Weibern und seinen Kärntner Freund, der auf der Straße für das Team Wels Gourmetfein fährt.