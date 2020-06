Nachbar löschte Brand in Küche

Drei Tage lang muss Alfred Hutec nach seinem couragierten Hilfseinsatz in der Küche seiner Nachbarn in Enns noch Medikamente einnehmen. Am späten Montagnachmittag hatte der 69-Jährige einen gefährlichen Brand gelöscht und dabei giftige Rauchgase eingeatmet. „Es ist ein Spray, den mir die Ärzte im Spital für meine Mund- und Nasenschleimhäute gegeben haben. Ich fühl’ mich aber körperlich recht gut – meine Lunge hat zum Glück nichts abgekriegt hat“, sagt Hutec.

Es war kurz vor 17 Uhr, als der pensionierte Gemeindebedienstete den Abfall aus der Wohnung tragen und im Gefrierschrank im Keller zwei Brote einfrieren wollte. Dabei fiel ihm auf, dass bei der bosnischen Nachbarsfamilie C. im Erdgeschoß die Tür offenstand. „Davor ist die Nachbarin mit ihrem kleinen Sohn gestanden und hat verzweifelt ins Handy geschrien: ,Bei uns brennt es’“, erzählt Hutec. Der Pensionist schnappte sich sofort den Feuerlöscher und rannte in die bereits stark verqualmte Wohnung. „Es war drinnen schon ganz schwarz vor lauter Rauch – es hat gestunken und ich hab’ im Mund einen grauslichen Geschmack gekriegt.“