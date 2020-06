Nach Rutschenunfall: Pizzastangerl für kleinen Luca

Noch am Abend zuvor, habe der Sohn in tranceartigem Zustand verzweifelt nach Rettung und Feuerwehr gerufen und ängstlich gewimmert, dass er nicht tot sein wolle. „Das war emotional schon sehr belastend, auch wenn die Ärzte erklärt haben, dass das nur die Nebenwirkungen der Medikamente sind“, erzählt P. An dem Tag habe es auch Phasen gegeben, in denen Luca weder Mutter noch Vater erkannte. „Wir sind abwechselnd durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen.“

Doch das scheint endgültig vorbei. Am Montag konnte der Kleine schon auf die Normalstation verlegt werden – vorerst unter der Auflage, dass ein Elternteil die Nacht hindurch bei ihm wacht. „Dabei wechseln wir uns ab.“

Die Eltern durften den Sohn auch in einen Rollstuhl setzen und mit ihm das Krankenzimmer verlassen. „Wir haben draußen Karten gespielt und er hat Pizzastangerln gekriegt, weil er sich die so sehr gewünscht hat.“

Luca habe zwar noch Kopfweh, sei lichtempfindlich und werde schnell müde, doch laut den Ärzten dürfte sich das in den nächsten Tagen legen. P.: „Wir sind überglücklich – und am Wochenende darf er vielleicht schon nach Hause.“