Nach OGH-Urteil: Stadt sperrte Plattform am Pöstlingberg

Die Stiftung habe selbst großes Interesse daran, dass die Plattform weiter der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Hartlauer: „Wir wollen am 1. April in unserem Haus etwas Tolles eröffnen.“ Ziel des zweieinhalbjährigen Rechtsstreits sei lediglich gewesen, dass die Stadt dafür Sorge trägt, dass kein illegaler Müll mehr auf das Hartlauer-Anwesen geworfen wird. „Es geht dabei nicht um ein paar Zigarettenkuppen – sondern es sind Flaschen, Gläser und Dosen auf unser Dach gefallen. Durch Glassplitter gab es auch Schäden an Autos.“

Als ihn der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier ( ÖVP) Mittwochfrüh kontaktierte, willigte Hartlauer sofort ein, einer „Lösung mit Hausverstand“ nicht im Wege zu stehen. „Ich bin kein Streithansl, aber seitens der Stadt hat zuvor niemand ernsthaft ein Gespräch mit uns gesucht.“ Vor allem der frühere SPÖ-Bürgermeister Franz Dobusch habe an einer gütlichen Einigung wenig Interesse gezeigt. „Er hat uns nur 200 Euro als jährlichen Ersatz für Reinigungskosten geboten – so viel kostet aber schon eine einmalige Säuberung.“

Nach Baiers Anruf erklärte sich der Stiftungsvorstand schriftlich bereit, bis Ende Jänner auf exekutive Maßnahmen zu verzichten. „Bis dahin sollte sich eine vernünftige Lösung finden lassen“, sagte Baier, der von der Klage selbst erst am Mittwoch erfuhr. Eine Teilung der Reinigungskosten sei eine Möglichkeit. Hartlauer wünscht sich aber u. a. auch Info-Tafeln, eine Videoüberwachung und mehr Mistkübel.