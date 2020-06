Rätsel um "vierten Mann" ist gelöst

Fahndung. In der Nacht zum 13. Oktober wurde der 45-jährige Kosovo-Albaner Recep M. vor einem Lokal im Linzer Franckviertel mit einem Kopfschuss getötet. An der Tat sollen vier Männer beteiligt gewesen sein. Zwei davon – ein 27-jähriger und ein 28-jähriger Bosnier – konnten in den vergangenen Wochen festgenommen werden.

Zwei weitere – der mutmaßliche Haupttäter Achmed Daschajev aus Traun und ein lange Zeit unbekannter Mann – befinden sich noch auf der Flucht. Der Polizei ist nun aber gelungen, die Identität des vierten Verdächtigen zu lüften. Es soll sich um den 19-jährigen Russen Magomed Kagirov handeln, der zuletzt in Wels gelebt hat. Der junge Mann ist für die Sicherheitsbehörden kein unbeschriebenes Blatt. Er soll in Zusammenhang mit Suchtgiftdelikten schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Körperverletzungsdelikte scheinen in seinem Strafregister aber nicht auf. Die Staatsanwaltschaft Linz schrieb am Mittwoch eine öffentliche Personenfahndung nach ihm aus. "Sowohl nach Magomed Kagirov als auch nach Achmed Daschajev wird derzeit mit internationalem Haftbefehl gesucht", bestätigte Behördensprecher Philip Christl.