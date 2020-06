Nach Felssturz besteht weiter Gefahr im Verzug

Nach dem gewaltigen Felssturz in der Ortschaft Kleinreith bei Ohlsdorf bleibt die Lage für das Grundstück einer betagten Anrainerin bedrohlich. Die pflegebedürftige Dame darf ihr Haus weiter nicht betreten, sie ist vorübergehend bei einer Tochter in Salzburg einquartiert. Wie berichtet, hatte sich Sonntagabend ein 400 Kubikmeter großer Felsblock aus einem Steilhang unterhalb des Anwesens gelöst. Er stürzte fast 40 Meter zur Traunböschung hinab und blieb auf einem beliebten Wanderweg liegen, der nun unpassierbar ist. Landesgeologe Markus Einberger begutachtete am Mittwoch die Situation vor Ort. Mit Hilfe eines Bergretters seilte er sich zu der Abbruchstelle ab und inspizierte eine Stunde lang detailliert die Konglomeratfelsformation: "Ich bin auf Spalten, Klüfte und Rissöffnungen gestoßen – die Gefahr für die Liegenschaft der Frau scheint keinesfalls gebannt."