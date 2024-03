Nach Brandstiftung in Liezen wurden zwei Verdächtige gefasst

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Liezen in der Nacht auf Dienstag ist laut Polizei gelegt worden. Dringend tatverdächtig sind zwei in Oberösterreich wohnhafte Syrer im Alter von 18 und 39 Jahren. Sie wurden am Mittwoch in den frühen Morgenstunden festgenommen, fast zeitgleich als in Liezen „Brand aus“ gegeben wurde.