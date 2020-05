Nach Bluttat in den Tod gestürzt

Bluttat am helllichten Tag: Der 44-jährige Andreas H. brach am Montag kurz nach 13 Uhr im Zentrum von Vöcklabruck die Eingangstüre seiner Ex-Freundin Kerstin S., 29, auf und stach der Frau mit einem Messer in Hals, Brust und Rücken. Dann ließ er die Waffe fallen und floh.

"Ich habe gerade das Fahrzeug abgestellt, als ich Hilferufe hörte", erzählt Daniel Brunbauer, der im Nachbargebäude bei der Feuerwehr seinen Zivildienst leistet. "Ich sah die Frau am Boden liegen und lief zu ihr hin. Sie hatte überall Schnitte und blutete", berichtet der 20-Jährige. "Ich habe sie erstversorgt und ihr eine Decke gegeben, da ihr kalt war. Sie hat nur gesagt: ,Ich will nicht sterben, ich habe einen kleinen Buben.'"



Brunbauer verständigte die Rettung. Der neunjährige Sohn der Frau war während der Tat beim Fußballtraining und ist derzeit bei den Großeltern untergebracht. Seine Mutter wurde operiert, sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Täter ein.