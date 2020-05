Nach Altstadt-Gipfel: "Ich werde mein Lokal zusperren müssen"

Frankie Remias fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Seit 30 Jahren betreibt der Gastronom in der Linzer Altstadt das Café Corretto. Die Stadt will sein Lokal jetzt zusperren lassen – genauso wie die Bar Asfalt, an der er mit 40 Prozent beteiligt ist. "Wir werden hier in diese Wahnsinns-Tat mit hineingezogen, die uns nicht betrifft. Das ist eine Anlassgesetzgebung und nicht fair", kritisiert der 67-jährige Welser. Am Montag vergangener Woche wurde ein Kellner des Nachbarlokals Barok Belgie mit einem Glas lebensbedrohlich am Hals aufgeschlitzt. Täter soll ein Gast des Corretto gewesen sein.

Nach der Attacke traf sich Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) am Dienstag zu einem Runden Tisch mit Vertretern der Gewerbebehörde, der Bezirksverwaltung und Polizei. Das Resümee: Die beiden "schwarzen Schafe" würden am Image der Stadt kratzen und gehörten zugesperrt – nicht zuletzt wegen der akuten Drogenproblematik. Die rechtlichen Hebel dazu werden nun geprüft.