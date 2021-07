Nach 70 Jahren SPÖ-Regentschaft steht Wels vor politischer Wende

FPÖ-Spitzenkandidat Andreas Rabl scharrt angesichts der für ihn günstigen Stimmungslage bereits ungeduldig in den Startlöchern. "Ich will Bürgermeister werden", verkündet er jedem, der es hören will. Ein Wunsch, der nicht mehr realitätsfern ist.

"Nach 70 Jahren SPÖ-Misswirtschaft ist Wels abgesandelt", sagt Rabl. Der hohe Migranten-Anteil (23,7 Prozent), die Drogenproblematik und die Arbeitslosenstatistik (7,8 Prozent) führt er als Belege an. Die Mehrheit der Bevölkerung sehne einen Wechsel herbei. 2009 hatte die FPÖ bei der Gemeinderatswahl bereits 29,24 Prozent erreicht, die SPÖ 35,7. Bei der Bürgermeister-Stichwahl zog Bernhard Wieser ( FPÖ) gegen Koits knapp den Kürzeren.

Rabl: "Auch im Bildungsbereich ist Feuer am Dach – die Hälfte der Schulkinder kann nicht Deutsch." Sollte er Bürgermeister werden, will er eine Magistratsreform durchziehen. "Die Verwandlung in ein modernes Service- und Dienstleistungszentrum wäre dringend nötig." Dass er aber beabsichtige, einzelne Magistratsbereiche und städtische Betriebe (wie das E-Werk, die Müllabfuhr und Tagesheimstätten) zu privatisieren, bestreitet er massiv. "Ich würde vom Familiensilber nichts verscherbeln."

Zünglein an der Waage im Kampf um den Stadtchef-Posten will ÖVP-Vizebürgermeister Peter Lehner sein. Auch wenn seine Partei vermutlich nicht viel auf das Ergebnis von 2009 (21,33 Prozent) draufsetzen kann, hofft er auf einen Einzug in die Stichwahl. "Dort könnte ich Rabl schlagen. Wimmer hat gegen ihn keine Chance."

Auch die grüne Spitzenkandidatin Elke Mayerhofer hofft auf einen Politwechsel in Form von mehr Zusammenarbeit: "Die vergangenen sechs Jahre waren für Wels leider verlorene Jahre."