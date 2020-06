Mutter starb bei Explosion in OÖ

Ein Knall zerstörte kurz vor Mittag die Sonntagsruhe in der kleinen Ortschaft Halbarting bei Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land): Als die 38-jährige Martina S. im Keller ihres Hauses eine mobile Gasheizkanone kontrollieren wollte, ging das Gerät plötzlich in die Luft. Die Explosion war so stark, dass das Einfamilienhaus teilweise einstürzte. S. wurde unter den Trümmern begraben und konnte von den Einsatzkräften zwei Stunden nach dem Unglück nur noch tot geborgen werden.

Ihr 36-jähriger Lebensgefährte hatte die Gasheizkanone erst am Samstag aufgestellt, um den Keller nach dem jüngsten Hochwasser trockenzulegen – das Einfamilienhaus steht unmittelbar neben dem Fluss Krems, der Anfang Juni über die Ufer getreten war. Am Sonntag schloss der Mann gegen 10 Uhr eine neue Gasflasche an. Diese sollte seiner Partnerin wenig später zum Verhängnis werden.