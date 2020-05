Mutter erstach ihren vierjährigen Sohn: Einweisung in Anstalt

Eine sichtlich gebrochene Frau sitzt am Freitag auf der Anklagebank im Landesgericht Linz. Immer wieder wird Judith M. von Tränen übermannt, ihre Stimme zittert. Die 31-Jährige hat ihre wichtigste Bezugsperson verloren – aus eigenem Verschulden. Auch wenn sie sich an ihre Tat nicht erinnern kann.

Am 6. März 2012 soll sie ihren vierjährigen Sohn im Haus der Eltern in Reichenau im Mühlviertel getötet haben. Sechs Mal rammte sie David ein Skalpell in die Brust, der Kleine verblutete. Zuvor hatte sie den Buben mit einem Medikamenten-Cocktail vergiftet. Die toxische Konzentration hätte ausgereicht, ihn umzubringen. Doch Judith M. wollte anscheinend sicher gehen, dass er stirbt. „Er war mein Ein und Alles“, sagt die arbeitslose Lehrerin.

Ihr eigener Selbstmordversuch schlug fehl. Ihre Mutter fand sie gerade noch rechtzeitig leblos auf der Couch – daneben lag ein Brief mit den Worten: „Ich konnte David nicht einfach allein lassen.“ Ärzte retteten ihr Leben.