Mutiger Taxler fuhr in Linz zwei maskierten Räubern davon

Alois Tretter ist seit 29 Jahren Taxifahrer. Aber so etwas ist ihm noch nie passiert. Am Donnerstag gelang es dem 59-Jährigen geistesgegenwärtig, einen Raubüberfall zu vereiteln. Tretter war um 2.30 Uhr in der Früh - kurz vor Ende seiner Dienstzeit - in die Poschacherstraße 38 in Linz gerufen worden. Dort angekommen, wartete er auf seine Fahrgäste.



Auf einmal tauchten zwei junge Männer auf, die mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren. "Überfall, alles Geld her, haben sie geschrien", erzählte Tretter im Gespräch mit dem KURIER. Dann spürte der Taxler, der für das Unternehmen 2244 vorwiegend in der Nacht fährt, plötzlich einen stechenden Schmerz in seinen Augen. "Sie haben mir Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Ich hab überhaupt nichts mehr gesehen und geriet in Panik." Dennoch startete er in einem Reflex seinen Volvo S60 und fuhr den verdutzten Räubern davon, die ohne Beute flüchteten.



Tretter alarmierte die Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er schließlich ins AKH Linz gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. "Mein rechtes Auge tut mir noch immer weh. Ich hoffe, das ist bald besser", sagte der Taxifahrer gestern Nachmittag.



Die Fahndung nach den beiden Männern verlief bisher negativ. "Leider konnte uns Herr Tretter nur eine ungenaue Personenbeschreibung geben", so Erwin Fuchs von der Polizei Linz.

Wer Hinweise zu den Tätern hat, kann sich beim Kripo-Dauerdienst unter der Telefonnummer 059133/45-3333 melden.