Musik trifft auf Kunstwerke im HOLON.art in Wels

Es ist eine ganz besondere Produzentengalerie direkt am Welser Stadtplatz 39. Unter dem Namen "HOLON.art" haben Bianca Kiso und Danijela Bagaric ihren Traum von einer Symbiose aus Kunst, Atelier, Nachwuchsförderung und Kulturtreffpunkt verwirklicht. Immer wieder finden in den architektonisch anspruchsvoll gestalteten Räumlichkeiten kleine Konzerte statt. So auch kommenden Freitag, 25. 3.. Zu Gast im HOLON ist dieses Mal Daniel Egielman. Der polnische Gitarrist präsentiert die Vielfältigkeit der klassischen Gitarre mit Werken von Johann Sebastian Bach, A. Barrios Mangore und Carlo Domeniconi. Er ist mehrfacher Preisträger wichtiger internationaler Wettbewerbe. Mit dabei ist auch der künstlerische Leiter des Projektes, Cristian Gramesc. Um 17.30 Uhr geht es los, anschließend ist die Möglichkeit zum gemütlichen Austausch und Ausstellungsrundgang.

www.holon.art