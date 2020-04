Mühlviertler Reinheitsgebot

Mit der Konzentration auf Spezialbiere entzieht sich die Brauerei dem Preiskampf beim Märzen-Massenbier. „Wir erzielen entsprechende Deckungsbeiträge und können die Brauerei ständig modernisieren“, sagt Krammer. So wurde 2016 das neue Sudhaus in Betrieb genommen. Das brachte 50 Prozent Energieersparnis. Die schrittweise Erneuerung erfolgt jedoch mit Sinn für Tradition. 1449 erstmals urkundlich erwähnt, ist Hofstetten die älteste Brauerei Österreichs. Wobei die Geschichte sogar noch ein gutes Stück weiter zurückreicht. Bereits aus 1229 datiert der Hinweis auf eine Raststätte an der Via Regia, der Salzstraße von der Donau nach Böhmen.

In der fünften Generation

1847 ersteigerte der aus dem böhmischen Ottau stammende Viehhändler Kaspar Krammer das überschuldete Gut. Zurzeit wird die Brauerei von der Familie in der fünften Generation betrieben. „Wir sind eine kleine Regionalbrauerei und verkaufen unser Bier in einem Umkreis von 40 bis 50 Kilometern“, sagt Krammer. Er hat den Betrieb 1998 von seinem Vater Franz übernommen. Ein Drittel des Jahresausstoßes von rund 10.000 Hektolitern wird an der Rampe verkauft. Frisches Bier direkt aus der Brauerei zu Supermarktpreisen, das schätzen die Kunden. Sie kommen aus Linz, Wels und Steyr, aus der unmittelbaren Nachbarschaft sowieso.