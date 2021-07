Mühlviertel: Jadebeil aus der Jungsteinzeit entdeckt

Fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren keine europäischen Vorkommen von Nephrit bekannt und die hier vereinzelt aufgefundenen Beile gaben der Wissenschaft Rätsel auf. Man sprach sogar von steinzeitlichen Importen aus China. Denn die Portugiesen machten Ende des 16. Jahrhunderts in China Bekanntschaft mit Jade. Zu Beginn des selben Jahrhunderts hatten die Spanier den Stein in Mittelamerika durch die Azteken kennengelernt. Auf sie geht vermutlich auch der Name Jade zurück. In beiden Ecken der Welt diente er angeblich als Heilstein bei Nierenproblemen. Sowohl "Jade" als auch der in der Mineralogie verwendete griechische Begriff "Nephrit" weisen auf "Niere" hin.

Der Mühlviertler Verein " Landschaftsschule Donauschlinge" setzte in den vergangenen Jahren mehrere Initiativen für archäologische Grabungen und wissenschaftliche Forschung. So konnten an der Schlögener Schlinge der Donau zehn Siedlungsflächen der jungsteinzeitlichen Chamer Kultur nachgewiesen werden. Diese erstreckte sich vom heutigen Bayern bis nach Oberösterreich und Tschechien. Der spektakulärste Fund war eine Vorratsgrube aus der Jungsteinzeit mit mehr als 30 hochwertigen und prunkvoll verzierten Keramik-Töpfen und -Schüsseln. Fragmente ließen auf weitere 20 Gefäße schließen.