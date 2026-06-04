3,12 Promille: Alko-Lenkerin verursacht Unfall im Mühlviertel

Eine stark alkoholisierte Frau aus dem Mühlviertel hat am Mittwochabend in Aigen-Schlägl (Bez. Rohrbach) einen Auffahrunfall verursacht und danach selbst die Polizei über den Notruf gerufen.

Den Uniformierten fiel am Unfallort sofort auf, dass die 37-Jährige betrunken war, sie forderten sie zum Alkotest auf, der einen Wert von 3,12 Promille ergab, berichtete die Polizei am Donnerstag. Verletzt wurde beim Unfall niemand, den Führerschein ist die Frau aber los.