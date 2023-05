Mühlviertel: 175.000 Liter Jauche in den Bach gelaufen

In Lasberg (Bezirk Freistadt) sind am Samstagnachmittag etwa 175.000 Liter Jauche über eine abschüssige Wiese in den Feistritzbach gelaufen - das teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

Um die Umweltverschmutzung zu beseitigen, richtete die Freiwillige Feuerwehr einen Schichtbetrieb ein, der bis Sonntagvormittag damit beschäftigt war, das Wasser-Gülle-Gemisch abzupumpen und auf umliegenden Wiesen zu verteilen, schildert Thomas Haunschmied von der Feuerwehr Lasberg.