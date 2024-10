Motorsport: Kofler-Brüder auf der Überholspur

Fünf Siege

Der 20-jährige Attnanger spricht über den Gewinn der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in der Klasse Supersport. Als letztem Österreicher war das 2017 dem Innviertler Thomas Gradinger gelungen. Die IDM ist eine hochklassige, heiß umkämpfte Serie. In fünf von 14 Rennen überquerte Andreas Kofler als Erster die Ziellinie. Nur einmal, auf dem Nürburgring, stand er nicht auf dem Podest. Alles in allem fuhr er auf seiner 165 Kilo schweren und 140 PS starken Yamaha R6 stolze 241 Punkte ein und setzte sich deutlich vom Zweitplatzierten ab.

Beim Finale am vergangenen Wochenende auf dem Hockenheimring genügte Kofler bereits ein sechster Platz für den Gesamtsieg. Exakt auf diesem landete er im ersten Lauf, der freilich nicht ganz nach Plan verlaufen war. „Ich habe schnell erkannt, dass es keinen Sinn hat, unnötig zu riskieren“, resümierte Kofler nüchtern und professionell, hob sich alle Energie für das zweite Rennen, das er nach hartem Dreikampf gewann. Auch der zweite Kofler, der um vier Jahre ältere Maximilian, kann mit seinem Abschneiden in der IDM zufrieden sein.

Er belegte bei den Superbikes, der höchsten Klasse, in der Endabrechnung Platz zehn – als bester Debütant, bester Yamaha-Pilot und bester Österreicher.