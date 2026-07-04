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Unfall

Motorradlenker starb bei Kollision mit Traktor im Mühlviertel

22-Jähriger wurde im Bereich der an der Front angebrachten Rundballengabel eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.
04.07.2026, 10:35

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein 22-jähriger Motorradlenker ist am Freitagabend in Gutau (Bezirk Freistadt) bei der Kollision mit einem Traktor tödlich verletzt worden.

Rauchwolke über Wien, Tangente gesperrt

Der Traktorlenker wollte links auf einen Güterweg abbiegen, dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Der Motorradlenker wurde im Bereich der Rundballengabel, die an der Front der Zugmaschine angebracht war, eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtete die Polizei.

Oberösterreich
Agenturen, haipa  | 

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