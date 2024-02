Wels: Motorradlenker starb nach Zusammenprall mit Pkw

Bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad am Donnerstag in Wels ist der Lenker des einspurigen Fahrzeuges ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, verstarb der 50-Jährige mit schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

