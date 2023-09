Motorradfahrer starb nach Kollision gegen Steinmauer

Ein 30-jähriger Mann aus Steyr ist in der Nacht auf Samstag auf der B309 in Fahrtrichtung Steyr mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Der Oberösterreicher war von der Straße abgekommen und gegen eine Steinmauer in einer Fahrbahnausbuchtung geprallt. Der Lenker wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.