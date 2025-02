Streit um Moschee in Traun: Verein kämpft weiter um Bewilligung

Der Rechtsstreit läuft schon länger, das Landesverwaltungsgericht hat die Rechtsansicht der Stadt Traun, dass in dem angemieteten Vereinsgebäude des Vereins Dawa in der Leondinger Straße kein Gebetshaus betrieben werden dürfe, bestätigt.

Blum und der bosnische Kulturverein Dawa widersprechen auch der Ansicht der Baubehörde, dass eine Nutzung als Gebetsraum raumordnungsrechtlich nicht zulässig sei. Blum: "Wir sind der Ansicht, dass Vereinsmitgliedern die Ausübung ihrer Religion in Form des Gebetes in den Vereinsräumlichkeiten nicht untersagt werden darf."

Darüber hinaus befinde sich das Vereinshaus in einem gemischten Baugebiet, in dem "nicht wesentlich störende" Gewerbebetriebe erlaubt seien, fügt der Anwalt an und weist darauf hin, dass die Behörde - im Gegensatz zur Ansicht des Vereins - eine sehr enge Auslegung des Begriffes "Umkreis" für die Beurteilung heranziehe.

Anwalt widerspricht Baubehörde

Demnach seien nicht nur fünf Prozent der Mitglieder aus dem "Umkreis", nach Ansicht des Vereines seien zumindest 50 Prozent der Mitglieder dieser raumordnungsrelevanten Eingrenzung zuzurechnen.

Und die Vereinsmitglieder widersprechen der Darstellung von ÖVP-Bürgermeister Karl-Heinz Koll. Dieser hat kritisiert, dass er die Lehrbücher des Vereins nicht vorgelegt bekommen habe. Eine derartige Aufforderung habe es nie gegeben.