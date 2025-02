Nach Doppelmord eines Jägers: OÖ installiert "Einsatzgruppe in Lodengrün"

Dieser Fall hat das ganze Land erschüttert: Ein Jäger hat in Oberösterreich zwei Jagdkollegen wegen eines jahrelang schwelenden Streits erschossen. Einer davon war der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer.

Schwer getroffen war auch die Jägerschaft in Oberösterreich. Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner sagte damals: "Das war das Kapitalverbrechen eines abartig veranlagten Menschen, eines Mörders. Es hat mit der Jagd insofern zu tun, als sie der Auslöser war."

Sprich: Besteht in Linz-Land ein Waffenverbot, könnte eine Person im Bezirk Perg einen Jagdschein machen, weil Verstöße in anderen Bezirken oder Bundesländern oft unerkannt bleiben, sagt Langer-Weninger.

"Wir brauchen Jägerinnen und Jäger, um die einzigartige Landschaft zu erhalten", leitet ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger ein und bringt im Zusammenhang mit der Ausstellung von Jagdkarten eine Forderung ein: Sie will ein österreichweites Verwaltungsvorstrafenregister.

"Einsatzgruppe in Lodengrün"

Neu ist auch eine neue, österreichweit einzigartige Beratungsstelle, die in Oberösterreich ausgerollt wird, als Ergebnis aus vielen Gesprächen nach dem Doppelmord, in dessen Zeichen auch der Bezirksjägertag in Rohrbach gestanden sei. "Wir schauen als Landesjagdverband genau hin", betont Sieghartsleitner, "wir wollen beratend beiseite stehen, bevor etwas eskaliert."

Das soll nun noch strukturierter erfolgen, sagt Sieghartsleitner und versichert, dass die Interessensvertretung keine Behörde sei. Die Beratungsstelle sei viel mehr eine unkomplizierte Möglichkeit, menschliche Befindlichkeiten rasch zu klären – wenn es problematisch wird.

Ansprechen, kein "Vernadern"

Die Jagdleiter sollten das erkennen, wenn Gesprächsbedarf in professioneller Weise bei auftretenden Problemen besteht und sich an diese institutionalisierte Stelle wenden.

Das dreistufige, sehr niederschwellige Beratungsmodell beinhalte eine erste Bewertung eines vertraulich gemeldeten Falls durch zwei Personen, Experten in Sachen Mediation.