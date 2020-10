Mordversuch: Frau nach Messerstich vor Gericht in Steyr

Eine 22-Jährige ist wegen des Vorwurfes des versuchten Mordes am Donnerstag im Landesgericht Steyr angeklagt gewesen. Sie soll am Abend des Ostersonntags in Reichraming (Bezirk-Steyr-Land) auf ihren 27-jährigen Lebensgefährten eingestochen haben. Entgegen früheren Aussagen berichtete die Frau nun von einer vorhergehenden Vergewaltigung durch das Opfer. Das Urteil ist noch am Donnerstag zu erwarten

Der Attacke war ein Streit des alkoholisierten Paares vorausgegangen. Der Mann verließ gegen 20.45 Uhr die Wohnung durch die Terrassentür. Nach einigen Minuten kehrte er zurück. Er hatte keine Bekleidung gegen die damals herrschende Kälte und keinen Schlüssel. Deshalb klopfte er an der Haustüre, die Frau öffnete ihm und stach ihm, als er sich kurz umdrehte, einmal mit einem Küchenmesser mit 23 Zentimeter langer Klinge in den Rücken. Seine Lunge wurde schwer verletzt, es bestand aber laut Gutachten eines Sachverständigen keine Lebensgefahr. Dem Opfer half bei der Genesung auch seine gute körperliche Konstitution. Dann rief die 22-Jährige selbst Rettung und Polizei.