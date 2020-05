„Soll kein Sündenbock sein“

Sie beschuldigte den 42-Jährigen, an der Erstellung eines Geheimplans zur Tötung der Sträflinge mitgewirkt und die ausführenden Täter mit seiner Anwesenheit gelenkt und bestärkt zu haben.

Jenichl verwies auf etliche Zeugenaussagen, die zwar jeweils unterschiedliche Ausschnitte der Geschehnisse an dem Tag beschrieben, sich aber dennoch „wie Puzzleteilchen“ zusammenfügen würden. Gegen eine Manipulation der Zeugen spreche, dass es bei den Aussagen auch in unwesentlichen Details Übereinstimmung gebe. „Natürlich heißt es im Zweifel für den Angeklagten – aber hier bleiben keine Zweifel“, resümierte die Anklägerin.

Der ausgebildete Gynäkologe Figueroa, der mit Anzug und Krawatte aus der U-Haft vorgeführt wurde, hatte ab dem ersten Verhandlungstag am 10. September stets bestritten, an den gezielten Tötungen in irgendeiner Form mitgewirkt zu haben: „Ich war zwar in der Nähe des Tatorts, hatte mit den illegalen Aktionen aber nichts zu tun.“