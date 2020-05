Mord und Selbstmord waren "genau geplant"

APA15587154-2 - 14112013 - LINZ - ÖSTERREICH: ZU APA 71 CI - Der Leiter der Abteilung Neurologie und Psychologie des allgemeinen Krankenhauses (AKH) in Linz, Gerhard Ransmayr am Donnerstag, 14. November 2013, in Linz anlässl. einer PK zu dem Mord und Selbstmord auf der Station. Am Mittwochabend hat ein 84-jähriger Mann seine 85-jährige Frau auf der Station besucht und diese mit einem Schuss in den Kopf getötet. Anschließend richtete er sich selbst. APA-FOTO: Werner Kerschbaummayr

© Bild: APA/Werner Kerschbaummayr