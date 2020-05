Mord an Paulina: Neue Details

Der Mord an der 14-jährigen Paulina erschütterte das ganze Land. Das Mädchen aus Bad Ischl verschwand am 5. Juli auf dem Weg in die Schule. Einen Tag später wurde Paulinas Leiche in einem Waldstück nahe des Wolfgangsees gefunden. Klaus K. (48), der Stiefvater der Schülerin, und sein Sohn Konstantin (19) gaben am 8. Juli zu, die 14-Jährige entführt, getötet und vergraben zu haben (für beide gilt die Unschuldsvermutung). Das Motiv soll Rache gewesen sein - weil Paulinas Mutter Klaus K. verlassen hatte. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Wels in U-Haft.



Jetzt tauchten neue Details der Bluttat auf. Konstantin schilderte am Donnerstag in der deutschen Bild, wie sich der Mord am 5. Juli genau abgespielt haben soll. Farid Rifaat, der Anwalt des 19-Jährigen, bestätigt gegenüber dem KURIER die Aussagen seines Mandaten. Um 7 Uhr Früh lauerten demnach Konstantin und sein Vater Paulina auf. Konstantin lenkte das Auto, einen roten VW Sharan, K. sprach das Mädchen an und wollte, dass sie in den Van steige. Paulina weigerte sich. "Papa hat ihr mit der Taschenlampe eine drübergezogen. Ich glaube, sie ist gleich zusammengebrochen", schildert Konstantin.